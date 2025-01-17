Beylikdüzü\'nde 10. Yarıyıl Şenliği Etkinlikleri Başlıyor

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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin 10. Yarıyıl Şenliği, 18 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında üç ayrı merkezde yapılacak. Şenlikte, öğrenciler atölye çalışmalarından sinema gösterimlerine kadar birçok etkinlikle buluşacak.

Beylikdüzü Belediyesi'nin 18 Ocak ile 1 Şubat günleri arasında üç ayrı merkezde gerçekleştireceği Yarıyıl Şenliği'nde öğrenciler atölye çalışmaları, sinema gösterimleri, tiyatro oyunları gibi pek çok etkinliğe ücretsiz katılma imkanı bulacak. Etkinlikler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Galeri Beylikdüzü'nde düzenlenecek.

Çocuklar eğlenirken öğrenecek

Yarıyıl Şenliği'nde öğrenciler; pandomim, yaratıcı drama, doğaçlama tiyatro, dans, ritim, anahtarlık yapımı, takı tasarım, kukla yapımı, ahşap boyama, sihirli boyama, köpük tabak tasarım, zeka oyunları, 'punch', tohum bombası, dublaj tiyatro, çim adam yapımı, kozalak tasarım, atık malzeme ile oyuncak yapımı, şapka boyama, karikatür, hikaye yazarlığı, çizgi roman, illüstrasyon, fanzin, kalemlik boyama, karakter tasarımı ve uygulamalı masal atölyelerinde farklı deneyimler yaşayacak. "American Life Junior Talks" ve "American Life Eğlenceli İngilizce" ile çocuklar İngilizce dil seviyelerini, "Singapur Matematiği" programıyla ise temel matematik becerilerini geliştirecek.

Kontenjan sınırının olduğu ücretsiz atölye çalışmalarına kayıt yaptırılarak katılım sağlanacak.

"Karneni getir kitabını götür"

Atölye çalışmalarının yanı sıra çocuklar kukla gösterisi, gölge oyunu sahne gösterisi, anne-çocuk zumbası, sihirbaz şov ve "Adam Olacak Çocuklar" isimli müzik şovuyla eğlenecek. Yarıyıl Şenliği kapsamında "Rio" animasyon filmi ile "Maceralı Yol", "Alaaddin'in Sihirli Lambası", "Eşit Masallar" ve "Şu Bizim Çocuklar" isimli tiyatro oyunları minik seyircileriyle buluşacak. Yarıyıl Şenliği boyunca "Karneni getir kitabını götür" sloganıyla karnesi ile gelen öğrencilere kitap hediye edilecek.

Tüm yarıyıl programları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 'www.beylikduzu.istanbul' adresini ziyaret edebilecek.