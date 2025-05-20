Beylikdüzü'nde 4. Kırlangıç Gençlik Festivali Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL)- Beylikdüzü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 4. Kırlangıç Gençlik Festivali ile kutladı. Beylikdüzü Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği festivalde gençler, müzik, dans, spor ve atölyelerle doyasıya eğlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ve geleneksel hale gelen Kırlangıç Gençlik Festivali etkinlikleriyle devam etti. Yüzlerce genci Yaşam Vadisi 1.Etap'ta bir araya getiren festivalde, sahne ve dans performansları, eğlenceli atölyeler, ödüllü turnuvalar, açık alan spor etkinlikleri ve şişme oyun alanlarında her yaştan insan doyasıya eğlendi. Festival alanını ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, vatandaşların bayramını kutlayarak gençlerin coşkusuna ortak oldu.

Ödüllü turnuvalarda rekabet doruktaydı

Festival kapsamında düzenlenen ödüllü streetball ve ayak tenisi turnuvaları, genç sporcuların rekabetine sahne oldu. Yoğun ilgi gören turnuvalarda, hem katılımcılar hem de izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Final maçlarının ardından dereceye giren takımlara, düzenlenen ödül töreniyle madalya, kupa ve para ödülleri takdim edildi.