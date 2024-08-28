Beylikdüzü'nde Barış ve Sevgi Buluşmaları Devam Ediyor

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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları devam ediyor. Başkan Mehmet Murat Çalık, "Bu tür organizasyonları yaparken biz istiyoruz ki Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımız huzur içerisinde hayatlarına devam etsinler. Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımızın bir nebze olsun üzerindeki baskıyı ve yükü almak gibi bir niyetimiz var" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 11'incisi devam ediyor. Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda yapılan Çardak Altı Sohbetleri ile başlayan etkinlikler, Ömür Gedik konseriyle devam etti. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen çeşitli sportif faaliyetler de katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Tırmanma duvarı, badminton, basketbol, voleybol, okçuluk, langırt, puanlı kale masa tenisi ve trampolin gibi aktivitelerle sporseverler, eğlenceli vakit geçirdi.

Bu yılki teması "Yarının Türkiye'si, Yarının Dünyası" olan Çardak Altı Sohbetleri'nin ikinci gününde ise Doğa Şanlıoğlu ve Umutcan Savcı, katılımcılarla buluştu. Moderatörlüğünü Pelin Batu'nun yaptığı söyleşide, "Yapay Zeka ve Yapay Genel Zeka Hayatımızı Nasıl Etkileyecek? Gençler, Meslekler ve Gelecek" konusu ele alındı. Şanlıoğlu ve Savcı, yapay zekanın insan hayatı üzerindeki potansiyel etkilerini anlattı. Söyleşide yapay zekanın hızla gelişen bir alan olduğu ve birçok mesleğin yapısını da değiştirdiği vurgulandı.

Karnaval havasında bir etkinlik

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, festival alanını ziyaret ederek vatandaşlara bir araya geldi. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nı geleneksel hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Çalık, "Bu yıl on birincisini düzenlediğimiz festivalimiz içerisinde birçok etkinliği de barındıran bir karnaval havasına büründü. Bu tür organizasyonları yaparken biz istiyoruz ki Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımız huzur içerisinde hayatlarına devam etsinler. Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımızın bir nebze olsun üzerindeki baskıyı ve yükü almak gibi bir niyetimiz var. İstiyoruz ki memleketin dört bir yanına, burada oluşan güzel enerjiyi yayalım" diye konuştu.

Ömür Gedik'ten unutulmaz performans

Söyleşilerin ardından MC Kadir Çetin, müzik performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Gecenin devamında sahne alan Ömür Gedik, verdiği konserle büyük beğeni topladı. Gedik, sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahaf Festivali gece mezatlarıyla renkleniyor

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Sahaf Festivali'nde akşamları yapılan gece mezatları da vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kitap tutkunları, sahafların sunduğu nadir kitapları ve eserleri keşfetme fırsatı buldu.