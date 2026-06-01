Beylikdüzü'nde Baz İstasyonu Tartışması

01.06.2026 14:15
MHP'li Meclis Üyesi Tuvalak, park alanında baz istasyonu kurulumu iddialarını gündeme getirdi.

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde, park alanının baz istasyonu kurulumu amacıyla kiralanacağı iddiasına ilişkin soru önergesi verildi.

Beylikdüzü Belediye Meclisi haziran ayı birinci toplantısı, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin başkanlığında yapıldı.

Toplantıda sözlü soru önergesi veren MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuvalak, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Kemal Sunal Parkı içerisinde Taşlı Sokak ile Özgürlük Caddesi kesişiminde yer alan belediyeye ait alanın, bir GSM firmasına baz istasyonu kurulumu amacıyla kiraya verildiği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Özellikle çocukların vakit geçirdiği park alanları ve sosyal yaşam bölgelerinde yapılan bu tür uygulamaların, mahalle sakinlerinde ciddi rahatsızlık ve tedirginlik oluşturduğunu belirten Tuvalak, şehir estetiğinin bozulduğu, kamusal alanların ticari amaçlarla kullanıldığı ve halk sağlığının yeterince gözetilmediği yönünde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin bulunduğunu aktardı.

MHP olarak milletin huzurunu, çocukların güvenliğini ve kamu alanlarının doğru kullanımını her türlü ticari kaygının üzerinde gördükleri vurgulayan Tuvalak, şu soruları yöneltti:

"Söz konusu alanın kiralama işlemi hangi tarih ve hangi meclis encümen kararıyla gerçekleştirilmiştir? Baz istasyonu kurulumu için gerekli teknik uygunluk, güvenlik ve çevresel etki raporları alınmış mıdır? Çocuk parkı ve sosyal donatı alanı içerisinde veya yakınında böyle bir uygulamanın şehircilik ilkelerine uygunluğu değerlendirilmiş midir? Mahalle sakinlerinin görüş ve talepleri dikkate alınmış mıdır? Alternatif bir lokasyon araştırması yapılmış mıdır? Belediye tarafından bu kiralama karşılığında elde edilen gelir miktarı nedir?"

Tuvalak, kamu vicdanını yakından ilgilendiren bu konuda Beylikdüzü halkının açık ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesi taleplerini dile getirdi.

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

