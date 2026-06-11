Beylikdüzü'nde Bilim ve Sanat Şenliği

Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 3. Beylikdüzü Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği'nde öğrenciler farklı alanlardaki çalışmalarını paylaştı.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi 1. Etap'ta düzenlenen şenliğe çok sayıda okuldan öğrenci katıldı.

Şenlikte öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca sanattan bilime, teknolojiden spora çeşitli alanlarda yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektronik teknolojileri öğretmeni Adem Aydoğar, her yıl düzenlenen şenliğin dün başladığını ve bugün son bulacağını söyledi.

Aydoğar, "Öğrenciler burada hem birbirlerini hem de okullarını tanıyor. Tercih döneminde de bunun büyük bir etkisi oluyor. Bizim sumo robotumuz var. Bununla yarışmalara katıldık." dedi.

Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hamza İskenderoğlu ise şenliğe "akıllı ilaç kutusu" projesiyle katıldıklarını dile getirdi.

İlaç saatini unutan hastalara ilaçlarını hatırlatmayı amaçladıklarını anlatan İskenderoğlu, "Hem sesli hem de ışıklı olarak hatırlatıyor. Projeyi daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. İlaç vakti geldiğinde kullanıcıların telefonlarına bildirim gönderebilecek. TOBB Projektör yarışmasına katıldık. İlk 50'ye girdik orada." diye konuştu.

Şenliğe gelenler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından bilgilendirildi.