Beylikdüzü'nde Bir Eve Silahla Ateş Açan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Bir Eve Silahla Ateş Açan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde bir eve silahla ateş açılması olayını araştırdı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın seyir halindeki bir araçtan gerçekleştiğini tespit etti. Araç sahibi C.F. gözaltına alınırken, incelemede silahı kullanan kişinin R.M. olduğu belirlendi. Şüpheli R.M. polis tarafından yakalanarak silahla birlikte gözaltına alındı. R.M., alkolün etkisiyle rastgele ateş açtığını ifade etti. Sürücü C.F. ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, şüpheli R.M. ise adliyeye sevk edildi.

02.08.2024 11:50
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Beylikdüzü'de bir eve silahla ateş açtığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz'da Kavaklı Mahallesi'nde bir eve yönelik silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, seyir halindeki bir araçtan ateş açıldığını tespit etti.

Aracın plaka bilgilerinden yola çıkılarak kimliği belirlenen araç sahibi C.F. Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alındı. İncelemede, olay günü söz konusu aracı C.F'nin kullandığı ancak silahla ateş eden kişinin R.M. olduğu tespit edildi.

Şüpheli R.M. polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayda kullandığı silahla yakalandı.

R.M'nin emniyetteki ifadesinde, alkolün etkisiyle silahla çevreye rastgele ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan sürücü C.F. serbest bırakılırken, şüpheli R.M. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, Kavaklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Bir Eve Silahla Ateş Açan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Bir Eve Silahla Ateş Açan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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