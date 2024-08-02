Beylikdüzü'nde Bir Eve Silahla Ateş Açan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Beylikdüzü'de bir eve silahla ateş açtığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz'da Kavaklı Mahallesi'nde bir eve yönelik silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, seyir halindeki bir araçtan ateş açıldığını tespit etti.

Aracın plaka bilgilerinden yola çıkılarak kimliği belirlenen araç sahibi C.F. Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alındı. İncelemede, olay günü söz konusu aracı C.F'nin kullandığı ancak silahla ateş eden kişinin R.M. olduğu tespit edildi.

Şüpheli R.M. polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayda kullandığı silahla yakalandı.

R.M'nin emniyetteki ifadesinde, alkolün etkisiyle silahla çevreye rastgele ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan sürücü C.F. serbest bırakılırken, şüpheli R.M. adliyeye sevk edildi.