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Beylikdüzü'nde boya üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde boya üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde bulunan Beysan Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

Beylikdüzü\'nde boya üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
27.12.2023 - 22:55,
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Beylikdüzü'nde boya üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yakuplu Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapan 3 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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