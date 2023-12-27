Beylikdüzü\'nde boya üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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Beylikdüzü'nde boya üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yakuplu Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapan 3 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, iş yerinde hasar meydana geldi.
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