Beylikdüzü Belediyesi'nin Barış ve Sevgi Buluşmaları başladı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi'nin Barış ve Sevgi Buluşmaları başladı

Beylikdüzü Belediyesi'nin 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen 'Çardak Altı Sohbetleri' Pelin Batu'nun moderatörlüğünde başladı. İlk günlerde 'Yapay Zeka ve Yapay Genel Zeka nedir' konusu tartışıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Beylikdüzü'nde yeni Aziz Sancar'lar yetiştireceğiz. Bu ülkeyi bilim ve sevgi kurtaracak' dedi. Etkinliklerin detayları 'www.beylikduzu.istanbul' adresinde bulunabilir.

27.08.2024 16:10  Güncelleme: 16:45
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen "Çardak Altı Sohbetleri" Pelin Batu'nun moderatörlüğünde başladı. "Yarının Türkiye'si, Yarının Dünyası" temasıyla gerçekleşen söyleşi dizisinin ilk iki gününde "Yapay Zeka ve Yapay Genel Zeka nedir" konusu tartışıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nde yeni Aziz Sancar'lar yetiştireceğiz. Bu ülkeyi bilim ve sevgi kurtaracak" dedi.

11. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen ve bu yılki teması "Yarının Türkiye'si, Yarının Dünyası" olan Çardak Altı Sohbetleri, "Yapay Zeka ve Yapay Genel Zeka nedir" konulu söyleşiyle başladı.

Pelin Batu'nun moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Say ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Prof. Dr. Öykü İyigün, yapay zekanın bir fırsat mı, yoksa tehdit mi olduğu konusunu tartıştı. İlk bölümde ChatGPT'nin Google gibi arama motorlarından farkı ve kabiliyetleri ile yapay zekanın uluslararası ilişkilerin geleceğindeki rolü üzerine konuşan konuklar, son bölümde ise Türkiye'nin buna hazır olup olmadığını yorumladı.

Say ve İyigün, iyimserliklerini ifade etti

Moderatör Pelin Batu'nun "Biz buna ne kadar hazırız" sorusunu cevaplayan konuklardan Öykü İyigün, "Ben iyimserim. Adaptasyonu yüksek bir toplumuz. Yeni teknolojilere merakımız yüksek. Enseyi karartmamıza gerek yok. Ama bilgiyi üreten ülkelerden biri olmadığımız da aşikar. Dil bariyerimizin farkında olmalıyız" dedi.

Cem Say ise "Ben de iyimserim. İnsanlık iyiye gidiyor. Ama bu, kendini helak eden toplumların da iyiye gittiği anlamına gelmez. Üniversitelerimizi yıkmasak iyi olur" diye konuştu.

Başkan Çalık ise şunları söyledi:

"Yeni Aziz Sancar'lar yetiştirebiliriz"

"Gemiyi batıran da yüzdüren de sudur. İnşallah gemiyi yüzdüreceğiz. Yakın zamanda Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ni açıyoruz. Yanı başında da Erdal İnönü Fizik Parkı olacak. Bu topraklar çok bereketli, yüzlerce değer çıkarmış. Biz de diyoruz ki, yeni Aziz Sancar'lar çıkarabiliriz. Bu ülkeyi sevgi kurtaracak. O nedenle işimizin bir kısmını 'Beylikdüzü Aklı'yla yapıyoruz, bir kısmını da kalbimizle."

Bu haftanın programında neler var

Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda 19 Ağustos Pazartesi günü Sahaf Festivali'yle başlayan Barış ve Sevgi Buluşmaları, bu hafta Çardak Altı Sohbetleri, spor aktiviteleri ve konserlerle devam ediyor. Saat 14.00'te başlayan ve 20.00'ye kadar süren spor etkinlikleri arasında basketbol, voleybol, masa tenisi, badminton, okçuluk, langırt, puanlı kale, trambolin ve tırmanma duvarı yer alıyor. Kitap satışı yapılan "Gece Mezatı" ise 1 Eylül'e kadar saat 21.00'de başlayıp 22.30'a kadar devam edecek. Zafer Bayramı kortejinin izlenebileceği 30 Ağustos'ta sohbete ve mezata bir gün ara verilecek.

Etkinliklerin detaylı takvimine 'www.beylikduzu.istanbul' adresinden erişilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nin Barış ve Sevgi Buluşmaları başladı - Son Dakika

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