Beylikdüzü'nde Çocuk İstismarına Karşı Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Çocuk İstismarına Karşı Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Beylikdüzü\'nde Çocuk İstismarına Karşı Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi, UCİM iş birliğiyle çocuk istismarına karşı ebeveynlere yönelik eğitim semineri düzenledi. Uzmanlar, çocukların korunması ve istismarın önlenmesi konusunda önemli bilgiler paylaştı.

18.11.2024 16:56  Güncelleme: 17:16
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) iş birliğiyle 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi'nde çocuk istismarına karşı farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde çocuk istismarına açık durumlar, alınabilecek önlemler ve Türk Ceza Kanunu'na göre istismarın cezai müeyyideleri başlıklar halinde anne-babalara anlatıldı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan anne ve çocuk merkezlerinin ebeveynlere yönelik olarak düzenlediği bilinçlendirme seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda UCİM iş birliğiyle "Ebeveynlere Çocuk İstismarı Farkındalık Eğitimi" düzenlendi. 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde çocuk istismarına açık durumlar, alınabilecek önlemler ve Türk Ceza Kanunu'na göre istismarın cezai müeyyideleri başlıklar halinde anne-babalara anlatıldı.

"Öğretmenlerle konuşup ipuçlarını takip etmek gerekiyor"

Çevrimiçi oyunların istismar tuzağına dönüştüğüne dikkat çeken uzman klinik psikolog Emre Kadak, özellikle son 10 yılda "incel" akımıyla kötülüğün örgütlendiğini vurguladı. Okulların ve parkların istismara açık alanlar olduğunu hatırlatan Kadak, aynı ortamları paylaşan çocukların da risk grubunda olduğunu söyledi. 10 yaşından sonra mümkünse kız ve erkek çocukların odalarını ayırmak gerektiğini söyleyen Kadak, "Çocuğun rutin duygu durumunu takip eden öğretmenlerin ve ebeveynlerin bir nedene bağlı olmayan davranış değişikliklerine dikkat etmesi gerek. Öğretmenlerle konuşup ipuçlarını takip etmek gerekiyor. Her çocuk muhakkak ipuçları verir. Çocuğunuza hayır demeyi ve hiç kimseyi kendi özel alanına sokmaması gerektiğini öğretmelisiniz" diye konuştu.

"İstismarı bilip de bildirmemenin 1 yıla kadar cezası vardır"

UCİM avukatı Arife Cambul ise istismar vakalarında vatandaşların 'Bildirim Yükümlülüğü' üzerinde durdu. Bunun yalnız vicdani değil, yasal bir yükümlülük olduğunun altını çizen Cambul, "Bu, eğitimlerde en çok önemsediğimiz kısımdır. TCK 278, 279 ve 280. maddelerde düzenlenmiş. İstismarı bilip de bildirmemenin 1 yıla kadar cezası vardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre tüm dünyadaki çocukların yüzde 23'ü fiziksel, yüzde 36'sı ise duygusal tacize maruz kalıyor. Ama bu rakamların doğruyu yansıttığından emin değilim. Çünkü ihbar edilmeyen olayları tahmin edebiliyoruz" dedi.

Anne ve çocuk merkezlerinde düzenlenen seminer dizisi 20 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'de, 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi'nde, "Çocuk Hakları: Ebeveyn-Çocuk Sözleşmesi" başlıklı seminerle devam edecek. Aynı seminere 21 Kasım'da Ayten İlgün Harman Anne Çocuk Merkezi'nde de ulaşılabilinecek. 27 Kasım'da ise Ayten İlgün Harman AÇM, 'Nesiller Arası Aktarım Yolu ile Bağlanma Biçimlerimiz Ebeveyn Semineri'ne ev sahipliği yapacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Çocuk İstismarına Karşı Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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