Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

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İSTANBUL Valiliği Beylikdüzü'deki patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " 07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.