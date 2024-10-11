Beylikdüzü'nde Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı gündüz çocuk bakımevlerinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte minik öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi.

11.10.2024 17:14
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı gündüz çocuk bakımevlerinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte minik öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Beylikdüzü Belediyesi tarafından hizmete açılan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevi ile 100'üncü Yıl Gündüz Çocuk Bakımevi'nde etkinlikler düzenlendi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ve meclis üyeleriyle birlikte 100'üncü Yıl Gündüz Çocuk Bakımevi'nde çocuklarla bir araya geldi. Gün kapsamında çocuklara hediyeler verildi.

"Sizlere güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz"

Gösterilerin ardından çocuklara seslenen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Sizi çok seviyoruz. Sizlere güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz. İleride çok büyük insanlar olacak ve bu memleket için çalışacaksınız. Çocuklar bizim geleceğimiz ve yaşam kaynağımız. Onlar için çok çalışmalıyız. Son dönemlerde maalesef unutmak istediğimiz zaman dilimlerinden geçiyoruz. Bu güzel, pırıl pırıl evlatlarımızı korumak zorundayız. Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuklarımızı sağlam ve güçlü bireyler olarak geleceğe hazır hale getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı - Son Dakika

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