Beylikdüzü Belediyesi'nden Afetlere Karşı Farkındalık Semineri

05.03.2026 12:13  Güncelleme: 13:15
Beylikdüzü Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli, yaşlı ve özel gereksinimli bireyler için depremde alınması gereken önlemleri ve tatbikatların önemini konu alan bir seminer düzenledi.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlediği seminerde engelli, yaşlı ve özel gereksinimli bireyler için depremde alınması gereken önlemleri ele aldı. Seminerde, afet öncesi hazırlık, tatbikat ve doğru ilk yardım uygulamalarının önemine işaret edildi.

Afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, "Engelli, Yaşlı ve Özel Gereksinimli Bireyler İçin Deprem Stratejisi ve Risk Azaltma Yöntemleri Semineri" düzenledi. Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Engelli Bakım, Rehabilitasyon ve İletişim Uzmanı Adem Kuyumcu ile Beylikdüzü Belediyesi Nefes Arama ve Kurtarma Medikal Tim Sorumlusu Nazmiye Aslıtürk katıldı.

Seminerde Adem Kuyumcu, engelli, yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin afet öncesinde ve afet sırasında alması gereken önlemler ile risk azaltma yöntemlerine değindi.

Doğru ilk yardım uygulamaları ele alındı

Nazmiye Aslıtürk ise doğal afetlerde doğru ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi verdi; acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, afetlere hazırlığın önemine dikkat çekilirken; Beylikdüzü Belediyesi'nin engelsiz ve güvenli bir yaşam için yürüttüğü çalışmalar vurgulandı.

Seminerde tatbikatın önemine değinen Kuyumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Tatbikatlar yaparsak insanları afetlere alıştırabiliriz"

"Deprem farkındalığıyla ilgili olarak televizyonlarda sürekli zemin, bina ve faylar hakkında konuşuluyor. Ancak maalesef vatandaşın ne yapacağı yeterince konuşulmuyor. Önce bireysel tedbirleri almamız gerekiyor. Tatbikatlar yapmamız lazım; ancak bu şekilde insanları afetlere alıştırabiliriz. Tatbikat olmadan acil durumda doğru müdahale de yapılamaz, dolayısıyla deprem anında doğru kurtarma yöntemi de uygulanamaz. Eğer tatbikat yaparsak otizmli, Down sendromlu, zihinsel, ortopedik, görme ve işitme engelli bireyler için deprem anındaki riskleri azaltmış oluruz. Bu yüzden sık sık tatbikatlar yaparak bunu hayatın bir parçası haline getirmeliyiz. Depremden korkmadan, aile olarak hazırlığımızı yapıp gerekli tedbirleri alarak bilinçli ve kaygısız bir şekilde yaşamaya devam etmeliyiz."

