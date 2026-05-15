Beylikdüzü Belediyesi'nden Dünya Engelliler Haftası'na Özel Etkinlikler

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Hafta boyunca gerçekleştirilen Engelli İstihdam Fuarı, Engelsiz Yaşam Sergisi ve temsili asker uğurlama töreniyle özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata eşit katılımına dikkat çekildi.

Beylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli ve dezavantajlı bireylerin yaşamın her alanında daha görünür olması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Hafta boyunca gerçekleştirilen programlar çerçevesinde düzenlenen Engelli İstihdam Fuarı, çok sayıda firmayı engelli bireylerle bir araya getirerek iş başvurularına doğrudan erişim imkanı sundu. İşverenlerle engelli bireyleri aynı çatı altında buluşturan ve istihdamda fırsat eşitliğini güçlendiren fuara, 23 firma katılım sağladı.

SANAT VE DAYANIŞMA BİR ARADA

Hafta kapsamında ayrıca Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi ve Aktif Yaşam Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı el emeği ürünlerden oluşan "Engelsiz Yaşam Sergisi", Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan çalışmalar büyük beğeni topladı. Programlar çerçevesinde ayrıca, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirecek Umut Küçükvan, Ercan Günay ve Faruk Temelbaş, belediye binası önünde gerçekleşen törenle Hasdal Kışlası'na uğurlandı. Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu ile belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı törende, özel bireylerin hayatın her alanında desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.