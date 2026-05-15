Beylikdüzü Belediyesi'nden Dünya Engelliler Haftası'na Özel Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü Belediyesi'nden Dünya Engelliler Haftası'na Özel Etkinlikler

15.05.2026 15:07  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında Engelli İstihdam Fuarı, Engelsiz Yaşam Sergisi ve temsili asker uğurlama töreni düzenledi.

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Hafta boyunca gerçekleştirilen Engelli İstihdam Fuarı, Engelsiz Yaşam Sergisi ve temsili asker uğurlama töreniyle özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata eşit katılımına dikkat çekildi.

Beylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli ve dezavantajlı bireylerin yaşamın her alanında daha görünür olması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Hafta boyunca gerçekleştirilen programlar çerçevesinde düzenlenen Engelli İstihdam Fuarı, çok sayıda firmayı engelli bireylerle bir araya getirerek iş başvurularına doğrudan erişim imkanı sundu. İşverenlerle engelli bireyleri aynı çatı altında buluşturan ve istihdamda fırsat eşitliğini güçlendiren fuara, 23 firma katılım sağladı.

SANAT VE DAYANIŞMA BİR ARADA

Hafta kapsamında ayrıca Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi ve Aktif Yaşam Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı el emeği ürünlerden oluşan "Engelsiz Yaşam Sergisi", Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan çalışmalar büyük beğeni topladı. Programlar çerçevesinde ayrıca, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirecek Umut Küçükvan, Ercan Günay ve Faruk Temelbaş, belediye binası önünde gerçekleşen törenle Hasdal Kışlası'na uğurlandı. Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu ile belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı törende, özel bireylerin hayatın her alanında desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi'nden Dünya Engelliler Haftası'na Özel Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:07
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:33:24. #7.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi'nden Dünya Engelliler Haftası'na Özel Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.