Beylikdüzü'nde Eşini ve Baldızını Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Eşini ve Baldızını Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Beylikdüzü'nde tartıştığı eşini ve baldızını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın DNA'sının maktulün tırnakları içinde bulunduğu tespit edildi. Sanık, kimseyi öldürmek gibi bir düşüncesi olmadığını savunarak sadece boşanmayı ve çocuğunun velayetini istediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, tutuksuz sanığın adli tıp raporuna karşı beyanının alınabilmesi için zorla getirilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

06.03.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
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Beylikdüzü'nde tartıştığı eşini ve baldızını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu ile taraf avukatları katıldı. Maktul kız kardeşlerin babası Mustafa Koyun da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumu raporunun geldiğini bildirdi. Okunan raporda, "maktul Fatma Zehra Koyun'un tırnakları içinde sanık Arif Türkan'ın DNA'sının bulunduğu" tespiti yer aldı.

Duruşmada söz hakkı verilen sanık Ferhat Boduroğlu, kimseyi öldürmek gibi bir düşüncesi olmadığını, sadece boşanmayı ve çocuğunun velayetini almayı istediğini savundu. Boduroğlu, eşinin hayasız bir hayat sürmeye başladığını da iddia etti.

Taraf avukatları, Adli Tıp Kurumu raporuna karşı, gelecek celse beyanda bulunmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ferhat Boduroğlu'nun tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Arif Türkan'ın ise adli tıp raporuna karşı beyanının alınabilmesi için zorla getirilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Vildan Boduroğlu'nun bir süredir eşi Ferhat Boduroğlu ile geçimsizlik yaşadığı, bunun üzerine çocuğunu da alarak kardeşi Fatma Zehra Koyun ile kalmaya başladığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın 17 Eylül 2022'de tartıştığı eşi ile üst katta uyuyan baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Sanık Boduroğlu'nun daha sonra üstünü değiştirip kızını da yanına alıp evden çıktığı aktarılan iddianamede, olay sırasında evde bulunan Arif Türkan'ın ise sanığa yardım etmek suretiyle suça iştirak ettiği kaydedildi.

İddianamede, Ferhat Boduroğlu'nun "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" ile "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, sanık Arif Türkan'ın da 2 kez "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 30 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Eşini ve Baldızını Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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