Beylikdüzü'nde Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı, Ulaşım Aksadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikdüzü'nde Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı, Ulaşım Aksadı

Beylikdüzü\'nde Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı, Ulaşım Aksadı

Beylikdüzü'nde meydana gelen kaza sonucunda hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı ve sürücü yaralandı. Yağışın etkisiyle kayan kamyon yolun kapanmasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

21.08.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde bariyerlere çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsünün yaralandığı kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

D-100 kara yolu Yakuplu mevkisi Ankara istikametinde 34 LK 6870 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, bilinmeyen nedenle aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Yağışın etkisiyle kayarak dönen kamyon yolu kapatırken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanırken, araçlar yan yola yönlendirildi.

Kamyonun, iş makinesiyle yoldan kaldırılarak kenara çekilmesinin ardından yolun iki şeridi trafiğe açıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı, Ulaşım Aksadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:32:33. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı, Ulaşım Aksadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement