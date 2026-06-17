Beylikdüzü'nde Haşerelere Karşı Etkin Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde Haşerelere Karşı Etkin Mücadele

17.06.2026 14:10  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını korumak amacıyla 255 noktada sinek, uçkun ve kene ilaçlaması yapıyor.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde cadde, park, bahçe ve yeşil alanlarda düzenli ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen 255 noktada sinek ve uçkun mücadelesi yürütülürken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kene ilaçlamaları da yapılıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cadde, park, bahçe ve yeşil alanlarda sürdürülen uygulamalarla vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir yaz dönemi geçirmesi hedefleniyor.

Ekipler, özellikle haşerelerin üreme alanları arasında yer alan rögarlar başta olmak üzere birçok noktada larva mücadelesi yürütürken, sinek ve diğer zararlılara karşı düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

"255 NOKTADA UÇKUN MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Halk sağlığını korumak amacıyla mart ayından bu yana 2 bin 679 adet rögar, 319 noktada haşere ve 117 noktada fare ilaçlaması yapıldığını belirten Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama ve Dezenfeksiyon Şefi İsmail Şengül, "Beylikdüzü Belediyesi olarak her gün üç ekiple larva, haşere ve fare ilaçlaması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca belirlediğimiz 255 noktada uçkun ve sineklere karşı ilaçlama mücadelesi yürütüyoruz. Akşam saatlerinde ise her mahallede iki ekip görev yapıyor. ULV cihazlarımızla sinek ilaçlamalarına devam ederken, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda kene ilaçlamaları da gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Haberler, Beylikdüzü, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Haşerelere Karşı Etkin Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi Doktorlar Japon böceği çıkardı Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı
TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: 47 bin kız öğrenciye ulaştık TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: 47 bin kız öğrenciye ulaştık
Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası’nda ortaya çıktı İşte son hali Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! İşte son hali
Ahmet Çakar’dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada “KKTC“ detayı MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı

15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:36
Erdoğan’dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 16:11:35. #7.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Haşerelere Karşı Etkin Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.