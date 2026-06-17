Beylikdüzü'nde Haşerelere Karşı Etkin Mücadele

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde cadde, park, bahçe ve yeşil alanlarda düzenli ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen 255 noktada sinek ve uçkun mücadelesi yürütülürken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kene ilaçlamaları da yapılıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cadde, park, bahçe ve yeşil alanlarda sürdürülen uygulamalarla vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir yaz dönemi geçirmesi hedefleniyor.

Ekipler, özellikle haşerelerin üreme alanları arasında yer alan rögarlar başta olmak üzere birçok noktada larva mücadelesi yürütürken, sinek ve diğer zararlılara karşı düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

"255 NOKTADA UÇKUN MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Halk sağlığını korumak amacıyla mart ayından bu yana 2 bin 679 adet rögar, 319 noktada haşere ve 117 noktada fare ilaçlaması yapıldığını belirten Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama ve Dezenfeksiyon Şefi İsmail Şengül, "Beylikdüzü Belediyesi olarak her gün üç ekiple larva, haşere ve fare ilaçlaması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca belirlediğimiz 255 noktada uçkun ve sineklere karşı ilaçlama mücadelesi yürütüyoruz. Akşam saatlerinde ise her mahallede iki ekip görev yapıyor. ULV cihazlarımızla sinek ilaçlamalarına devam ederken, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda kene ilaçlamaları da gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.