Beylikdüzü'nde İngilizce Konuşma Kulübü Faaliyete Geçti

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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi'nin "İngilizce Konuşma Kulübü" başladı. Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki ücretsiz hizmetten, yetişkinler perşembe, çocuklar ise pazar akşamları yararlanıyor.

Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği ve vatandaşların her seviyeye uygun konuşma pratiği yapabileceği İngilizce Konuşma Kulübü başladı. American Life Dil Okulları iş birliğiyle Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan konuşma kulübünde katılımcılar, kısa basit sohbetlerle İngilizce düzeylerini görebiliyor. Yetişkinler ve çocuklar için haftada bir kez farklı günlerde, ayrı gruplar halinde gerçekleştirilen konuşma kulübüne Belediye'nin web sitesi olan 'www.beylikduzu.istanbul' adresinden online kayıt yaptırılabiliyor.

Katılımcılar hem eğlendi hem öğrendi

Kulübün ilk katılımcılarından Şevval Şenyurt, kulübü Belediye'nin sposyal medya hesabındaki duyurudan öğrendiğini belirterek, "Hemen anneme söyledim ve geldik. İlk başta biraz garip geldi ama bence karşılıklı konuşarak öğrenmek daha iyi. Çünkü dile maruz kalmanız gerekiyor" dedi.

Bir diğer katılımcı Nilay Güngör ise "İngilizce konuşmak isteyen herkes gibi korkarak başladım. Heyecanlıydım, gergindim ama hocalarımız gerçekten çok candan, o akışa nasıl kendimi kaptırdığımı anlamadım. Birden baktım ki, unuttuğumu sandığım bilgiler hafızama yüklendi. Çok keyif aldım" diye konuştu.