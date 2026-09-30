Beylikdüzü'nde iş yerinin duvarına çarpan otomobil alev aldı, sürücü yaralandı

Beylikdüzü'nde iş yerinin duvarına çarpan otomobil alev aldı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 28 Eylül gece saatlerinde bir otomobil iş yerinin duvarına çarptı; çarpmanın etkisiyle araçta alev çıktı ve sürücü yaralandı. Vatandaş tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yakuplu Mahallesi'nde 28 Eylül gece saatlerinde N.A. (34) idaresindeki 34 MCD 764 plakalı otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmından alev çıktı, kazayı gören bir vatandaş sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
N.A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün bacağında kırık, kafasında kesi ve darp olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın iş yerinin duvarına çarptığı, ön kısmından alevlerin yükseldiği ve bir vatandaşın sürücüyü araçtan çıkardığı anlar yer aldı.
Kaynak: AA
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