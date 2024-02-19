Beylikdüzü'nde Otomobilin Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Otomobilin Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Beylikdüzü\'nde Otomobilin Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Beylikdüzü'nde, D-100 karayolu yan yolunda kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarpan otomobil, bir oto galerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kazaya karışan otomobilde bulunan 3 kişi yabancı uyruklu ve polis tarafından gözaltına alındı.

19.02.2024 20:01  Güncelleme: 20:03
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Beylikdüzü'nde, kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu yan yol Avcılar istikametinde henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 FLL 946 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı.

Kontrolden çıkan araç ardından bir oto galerinin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kısmen çöken duvar park halindeki iki otomobilin üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Mustafa K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazaya karışan otomobilde bulunan 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Polis şüphelileri gözaltına alırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Otomobilin Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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