Beylikdüzü\'nde Kapalı Pazaryeri Açıldı

Güncel

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 726 tezgah kapasitesine sahip Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri'ni ilçe halkının hizmetine açtı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık açılış töreninde yaptığı konuşmada, pazarın kurulmadığı günlerde alanın; spor, festival ve olası afet anlarında da lojistik ve destek merkezi olarak kullanılacağını belirtti. Çalık, "Verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, 726 tezgah kapasitesine sahip Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri'ni hizmete açtı. 4 bin 500 metrekarelik alana sahip pazaryerinin açılışına; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, eski İstanbul Milletvekilleri Süleyman Çelebi ve Rıdvan Budak, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe protokolü ve bölge sakinleri katıldı.

ÇALIK: BU KADAR BÜYÜK BİR YATIRIMA CESARET EDEBİLMEK ANCAK İNANÇ İŞİDİR

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptığı konuşmada, Barış Mahallesi'ndeki pazar alanıyla ilgili yaşanan sorunlar, engellemeler ve süreçlerle ilgili detayları paylaştı. Verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çalık, "Komşularımız için hayata tutunmalarını sağlayacak taze ve sağlıklı gıdaya ulaşabilecekleri yeni pazaryerimizi açıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak, şartlar ne kadar çetin olursa olsun projeleri rekor hızda hayata geçiren, çeviklikte öncü olmuş bir belediyeyiz. Fakat biliyorum, sizleri bu konuda biraz beklettik. Geçen döneme yetiştirmeyi hedeflediğimiz pazar yerimizi 2024 yılının başında açmayı planlamıştık. Ancak böylesi büyük bir kapalı pazar için Barış Mahallemizde yer bulmak, alan tahsis etmek takdir edersiniz ki kolay olmuyor. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Arsa maliyetlerini de düşündüğünüzde yaklaşık 150 milyon liralık bir değeri Barış Mahallemize kazandırdığımızı söyleyebiliriz. Derin ekonomik krizin olduğu bir ortamda bu kadar büyük bir yatırıma cesaret edebilmek ancak inanç ve kararlılık işidir" diye konuştu.

'ALAN BİRÇOK İŞLEVE SAHİP OLACAK'

Beylikdüzü'nde hayata geçirdikleri her yapıyı haftanın 7 günü hizmet verecek şekilde tasarladıklarını ve birden fazla fonksiyonla işlevlendirdiklerini belirten Çalık, "Artık kaynakları en etkin şekilde kullanmak zorunda olduğumuz ve sürdürülebilirliği hayatımızın her alanına yaymak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu bağlamda Beylikdüzü'nde sosyal belediyeciliği bir adım öteye taşıyarak, sürdürülebilir belediyecilik esaslarıyla ilerliyoruz. Bu güzel eser de tek bir yatırımla çok fazla ihtiyaca cevap veren bir yapı oldu. Bu yüzden, bugün aslında sadece bir pazaryerini değil çok fonksiyonlu ve mühendislik açısından birçok ihtiyacı karşılayan bir eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Pazar olmayan günlerde tıpkı Pazar İstanbul'da olduğu gibi burası bir spor tesisi, festival ve panayır yeri olarak da kullanılacak. Pazarın bitiminde bir çocuk parkı ve meydanımız var. Ama en önemlisi de afet hazırlıklarımız kapsamında burası Kapalı Afet Lojistik ve Destek Merkezimiz olacak. Yani Beylikdüzü'nün dirençliliğini daha da ileri taşıyacak. Bu güzel eserin mahallemize ve kentimize büyük bir değer kazandıracağına, ihtiyaçlarımızı karşılayacağına gönülden inanıyorum. Bu pazaryerinin hem komşularımız hem de esnafımız için bereketli olmasını, Mahallemize ve Beylikdüzü'ne güzellikler getirmesini diliyorum. Pazarımız bayram olsun. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ŞENGÜN: BUGÜN VERDİKLERİ SÖZÜ TUTUYORLAR

Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nin İstanbul'da açılan 469'uncu pazar olduğunu belirten İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün ise "Bu pazarımız hepinizin bildiği gibi Barış Mahallesi'nde daha önce vardı, kuruluyordu. Ama daha önceki belediyeler döneminde yapılan üst kapamanın çok kötü olmasından kaynaklı bir kar nedeniyle yıkıldı. O dönemlerde bizler mücadele ettik. Esnafımız ve Barış Mahallesi halkıyla beraber o dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan pazarı tekrar burada talep ettik. O günün şartlarında belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu ve şimdiki belediye başkanımız Mehmet Murat Çalık ile çok yakından tanışma ve çalışma fırsatı bulduk. Bu kadar yıllık oda başkanı ve esnafım, otuz dokuz ilçe belediye başkanıyla birebir görüşüyorum. Böylesine bir ilişkiyi yaşamadım diyebilirim. Esnafım adına gece üçlere kadar toplantı yaptık. 'Barış Mahallesi halkı bu pazarı istiyor ve bu pazarı günün birinde aynı yerine açacağız' demişlerdi ve bugün verdikleri sözü tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Başkan Çalık ve beraberindeki heyet, pazar alanını ziyaret ederek ilk kez tezgah açan esnaflara hayırlı işler diledi. Pazar, ilçe halkı ve esnaftan da tam not aldı. Ada Çiftliği ile Hoşdere Sokak arasında bulunan pazaryeri 425 tekstil, 301 gıda tezgahıyla hizmet verecek.