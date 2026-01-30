Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Kopuş" Sergisi Açıldı - Son Dakika
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Kopuş" Sergisi Açıldı

30.01.2026 11:08  Güncelleme: 12:55
Beylikdüzü Belediyesi, modern dünyanın yalnızlık ve toplumsal değerlerin değişimi temalarını ele alan 'Kopuş' isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide 24 sanatçının 47 eseri yer alıyor ve ziyaretçiler 1 Mart 2026 tarihine kadar sergiyi görebilecek.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, modern çağın getirdiği yabancılaşmaya sanatla ayna tutan "Kopuş" isimli karma resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 24 sanatçıya ait 47 eserin yer aldığı sergi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda 1 Mart 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde, küratörlüğünü İbrahim Halil Rençber'in üstlendiği "KOPUŞ" isimli karma resim sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi sanatseverlerle buluştu. Resim, heykel ve enstalasyonda 47 eserin yer aldığı sergi, modern dünyada bireyin yalnızlığını ve toplumsal değerlerin değişimini konu alıyor. Sergi, insan ilişkilerinin görünmez sınırlarını ve teknolojinin birey üzerindeki etkilerini sorgulayan bir deneyim sunuyor. Farklı disiplinlerden 24 sanatçının "kopuş" kavramını kendi perspektifleriyle ele aldığı sergi, aynı zamanda sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne de vurgu yapıyor. Sergi, 1 Mart 2026 tarihine kadar Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

"Negatif çalışmalar üzerine yoğunlaşmıyorum"

Sergideki her bir eserin birbirinden güçlü olduğunu vurgulayan İbrahim Halil Rençber, açılıştaki konuşmasında şunları söyledi:

"Kopuş adlı sergimizde aslında bazen hepimizin anlık olarak hissettiği duyguları anlatmak istedik. Birbirimize yakınız ama çok uzaktayız. Birbirimize yakınlaşmaya çalışıyoruz ama temas etmiyoruz. Empati duygumuzu kaybettik. Bu duyguları her sanatçımız kendi gözüyle hissettiği duygularla vermeye çalıştı. Aslında biz bu sergide kopuşun negatif bir tarafını vurgulamaya çalışmadık. Sanatçılarımız her şeyin düzelebileceğinin mümkün olduğunu göstermeye çalıştı. Bu çalışma sadece biraz durup bu kopuşun nedenini sorgulamak, fark etmek, duygularımızı hissetmeye çalışmak amaçlı yapıldı. Kendi sergilerimde özellikle şuna çok dikkat ediyorum. Negatif çalışmalar üzerine yoğunlaşmıyorum. Daha çok umut veren güzel duyguları uyandıran resimler üzerine yoğunlaşıyorum. Sanatçılarımızda bu yoğunlukta çalıştı. Sizlerin huzurunuzda tüm sanatçılarımıza, birbirinden değerli kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

