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Beylikdüzü'nde Kuyumcu Soygunu: 1,5 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kuyumcu Soygunu: 1,5 Kilogram Altın Çalındı

Beylikdüzü'nde bir kuyumcuya giren maskeli 4 şüpheli, kepengi ve camları kırarak iş yerine girdi. Sadece 4 dakika içinde 1,5 kilogram altını çalan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Beylikdüzü\'nde Kuyumcu Soygunu: 1,5 Kilogram Altın Çalındı
11.01.2024 - 12:48,
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Beylikdüzü'nde girdikleri kuyumcudan 4 dakikada yaklaşık 1,5 kilogram altın çalan şüphelilerin hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Barış Mahallesi Palmiye Sokak'ta gece saatlerinde bir kuyumcuya gelen maskeli 4 şüpheli, kepengi ve camları kırarak iş yerine girdi.

Burada 4 dakikada 1,5 kilogram altın çalan şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin kepengi ve camı kırarak iş yerine girdikleri görülüyor.

Görüntüde zanlıların tezgahta bulunan altınları alarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Kuyumcu Soygunu: 1,5 Kilogram Altın Çalındı - Son Dakika
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