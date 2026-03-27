Beylikdüzü\'nde Laboratuvar Patlaması

Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesindeki laboratuvarda deney sırasında meydana gelen patlamada 4 öğrenci yaralandı.

Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki lisede, öğrencilerin kimya laboratuvarında gazların tepkimesiyle ilgili deney yaptıkları sırada ufak çaplı patlama oldu.

Deney yapan 4 öğrenci, yüzlerinden ve ellerinden hafif yaralandı.

İhbar üzerine okula polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrencilerden 2'si ayakta tedavi edilirken, 2 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.