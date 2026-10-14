Beylikdüzü\'nde metrobüs bariyerine çarpan kamyonet D-100 trafiğini yoğunlaştırdı

Beylikdüzü'nde metrobüs bariyerine çarpan kamyonet D-100 trafiğini yoğunlaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yağışlı havada kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, metrobüs bariyerine çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrobüs bariyerine çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA
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