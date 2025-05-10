Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka metrobüs çarptı.

Kazada, 21 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 20 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.