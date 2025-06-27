Beylikdüzü'nde Metruk Villada Erkek Cesedi Bulundu

Beylikdüzü'nde iki katlı metruk villanın giriş katındaki odada bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Gürpınar Mahallesi Galip Esmer Caddesi'ndeki iki katlı metruk villanın girişindeki odada iple asılı halde bulunan kişinin kimlik tespit çalışması tamamlandı.
Villanın çatı katından manzarayı seyretmek isteyen 3 kişi tarafından bulunan erkek cesedinin Türkmenistan uyruklu Kaan Hudaybergenov'a ait olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hudaybergenov'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine, ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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