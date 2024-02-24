Beylikdüzü'nde Tehlikeli Araç Kullanan Sürücülere İdari Para Cezası - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Tehlikeli Araç Kullanan Sürücülere İdari Para Cezası

Beylikdüzü\'nde Tehlikeli Araç Kullanan Sürücülere İdari Para Cezası

Beylikdüzü'nde araçlarını trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanan 2 sürücüye, toplam 7 bin 152 liralık idari para cezası uygulandı. Sivil trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından sürücülerin kimliklerini belirledi. Yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası kesilirken, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem de uygulandı.

24.02.2024 10:46
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Beylikdüzü'nde araçlarını trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanan 2 sürücü için, toplam 7 bin 152 liralık idari para cezası işlemi uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 2 sürücünün tehlikeli araç kullandığına yönelik, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüleri inceledi.

İncelemede, 21 Şubat'ta D-100 güney yol Hasırcılar mevkisinde ilerleyen 33 AED 880 ve 34 VV 2277 plakalı otomobil sürülerinin kimlikleri belirlendi.

Yakalanan sürücüler H.H.D. ve E.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kişi başı 3 bin 576'şar liradan toplam 7 bin 152 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan zanlılar hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem de uygulandı.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Tehlikeli Araç Kullanan Sürücülere İdari Para Cezası - Son Dakika
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