Beylikdüzü\'nde TIR Devri

11.04.2026 15:49
Beylikdüzü'nde virajda devrilen TIR’ın şoförü hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Beylikdüzü'nde viraja giren TIR, dorsesi ile birlikte devrildi. Araç kabininde sıkışan şoför, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Ertan Dalgın yönetimindeki 41 VP 487 plakalı TIR, dorsesi ile Avcılar'a giden Salih Bozok Caddesi'ne dönüş yapmak istedi. Viraja giren TIR önce yön tabelasına çarptı ardından devrildi. Kazada, şoför Ertan Dalgın yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi yaralıyı sıkıştığı TIR kabininden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı. sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, İtfaiye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
