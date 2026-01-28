Beylikdüzü'nde Halk Sağlığı Günleri Devam Ediyor

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi'nin belirli periyotlarla düzenlediği "Halk Sağlığı Günleri" devam ediyor. Bu kapsamda ilçe halkı, iki gün sürecek etkinlik ile ücretsiz sağlık taramalarını yaptırma imkanı bulacak.

Beylikdüzü Belediyesi'nin toplum sağlığını koruma ve erken teşhisin önemine dikkat çekme amacıyla belirli periyotlarla düzenlediği "Halk Sağlığı Günleri" devam ediyor. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında ilçe halkı ücretsiz olarak sağlık kontrollerini yaptırma fırsatı buluyor. Alanında uzman sağlık ekipleri tarafından; cilt analizi, diş ön muayene, diyetisyen eşliğinde yağ ve kas ölçümü, EKG analiz ve çekimi, organ bağışı bilgilendirme, göz ölçümü, postür analizi, tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı. İki gün sürecek etkinlik kapsamında ayrıca kanser tarama ve bilgilendirme hizmeti de sunulacak.

Halk Sağlığı Günleri'nin yeni tarih, yer ve saat bilgileri, Beylikdüzü Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.