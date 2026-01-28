Beylikdüzü'nde Halk Sağlığı Günleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beylikdüzü'nde Halk Sağlığı Günleri Devam Ediyor

28.01.2026 15:27  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, halk sağlığını koruma amacıyla düzenlediği etkinlikte ilçe halkına ücretsiz sağlık taramaları sunuyor. Etkinlikte cilt analizi, diş muayenesi, EKG, tansiyon, şeker ölçümü gibi hizmetler yer alıyor.

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi'nin belirli periyotlarla düzenlediği "Halk Sağlığı Günleri" devam ediyor. Bu kapsamda ilçe halkı, iki gün sürecek etkinlik ile ücretsiz sağlık taramalarını yaptırma imkanı bulacak.

Beylikdüzü Belediyesi'nin toplum sağlığını koruma ve erken teşhisin önemine dikkat çekme amacıyla belirli periyotlarla düzenlediği "Halk Sağlığı Günleri" devam ediyor. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında ilçe halkı ücretsiz olarak sağlık kontrollerini yaptırma fırsatı buluyor. Alanında uzman sağlık ekipleri tarafından; cilt analizi, diş ön muayene, diyetisyen eşliğinde yağ ve kas ölçümü, EKG analiz ve çekimi, organ bağışı bilgilendirme, göz ölçümü, postür analizi, tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı. İki gün sürecek etkinlik kapsamında ayrıca kanser tarama ve bilgilendirme hizmeti de sunulacak.

Halk Sağlığı Günleri'nin yeni tarih, yer ve saat bilgileri, Beylikdüzü Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Beylikdüzü, Tansiyon, Belediye, Güncel, EKG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Halk Sağlığı Günleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:35:15. #7.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Halk Sağlığı Günleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.