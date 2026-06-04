Beylikdüzü\'nde Uyuşturucu Operasyonu

Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 248 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin 2 araca ve 2 adrese düzenlediği operasyonda, 2 zanlı yakalandı.

Polisin yaptığı aramalarda, 248 kilogram uyuşturucu, 25 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.