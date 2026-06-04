Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 248 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin 2 araca ve 2 adrese düzenlediği operasyonda, 2 zanlı yakalandı.
Polisin yaptığı aramalarda, 248 kilogram uyuşturucu, 25 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?