Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 67 Kilo Ele Geçirildi

06.05.2026 02:03
Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda 67 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

BEYLİKDÜZÜ'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 67 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı belirlendi. Sözkonusu adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 34 parça halinde toplam 50 kilo 760 gram kristal formda metamfetamin, 16 kilo 400 gram sıvı formda metamfetamin, 10 parça halinde 73 kilo 800 gram ara kimyasal madde, 1 hassas teraziyle bin 790 lira nakit para ve 400 dolar ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen metamfetaminin toplam ağırlığının 67 kilo 160 gram olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

