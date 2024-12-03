Beylikdüzü'nde Yüzde 40 Engelli Adam Saldırıya Uğradı: 2 Tutuklandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Yüzde 40 Engelli Adam Saldırıya Uğradı: 2 Tutuklandı

Beylikdüzü\'nde Yüzde 40 Engelli Adam Saldırıya Uğradı: 2 Tutuklandı

Beylikdüzü'nde iş çıkışı motosikletine binen yüzde 40 bedensel engelli Mehmet Özkarlıoğlu, 3 kişi tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Saldırganlardan 2'si tutuklanırken, üçüncü kişinin aranma çalışmaları devam ediyor.

03.12.2024 13:49  Güncelleme: 13:54
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BEYLİKDÜZÜ'nde yüzde 40 bedensel engelli Mehmet Özkarlıoğlu(53), iş çıkışı motoruna binerken 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Dakikalarca tekmelenen ve taşla darbedilen Özkarlıoğlu ağır yaralanarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan 2 saldırgan, Özkarlıoğlu'nun kızıyla boşanma aşamasındaki damadının kardeşi ve arkadaşı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 3'üncü şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay 27 Aralık akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Haramidere Sanayi Sitesi'ndeki dükkanını kapadıktan sonra eve gitmek üzere motosikletine binen Mehmet Özkarlıoğlu, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Yüzde 40 bedensel engelli olan Özkarlıoğlu, saldırganlar tarafından dakikalarca tekmelendi ve kaldırım taşıyla yaralandı. Kanlar içerisindeki Özkarlıoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaşanan saldırı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Saldırganları araştıran polis ekipleri, saldırıya uğrayan Özkarlıoğlu'nun kızı Z.Y.'nin boşanma aşamasında olduğu damadı H.Y.'nin kardeşi E.Y. ve arkadaşı B.T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi. Polisin 3'üncü saldırganı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

'ADLİYE ÖNÜNDE DAHİ SÜREKLİ TEHDİTLER, SALDIRILAR VARDI'

Saldırıya uğrayan Mehmet Özkarlıoğlu'nun kızı Hatun Özkarlıoğlu, "Bu süreç çekişmeli boşanmayla başladı. Bizim zaten uzaklaştırmamız vardı ve biteli 4-5 gün olmuştu. Planlı projeli yapılan bir şey olduğunu düşünüyoruz, avukatların da bu yönde düşünceleri. Ablam zaten bir yıldan beri bir bizimle kalıyor, çekişmeli boşanma başladığından beri. Biz hukuk yoluyla ilerliyorduk her konuda ve bize sürekli tehditler, saldırılar, adliye önünde de oldu. Bizim tekrar şikayetimiz de vardı, babam da şikayetçi olmuştu. Bilmiyorum neden böyle yapıldı, amaç da yok. Zaten benim babam yüzde 40 engelli bir insan. Böyle bir insana neden bu şekilde canice bir saldırı yapılır, hangi akla hizmet? İnsanlık dışı bir şey. Karşı taraftan iki kişi eniştemin kardeşi ve arkadaşı yakalandı zaten tutuklular şu an. Ama üçüncü kişi hala yakalanmadı maalesef. Daha ismi ve yüzü belirlenmediği için hala araması devam ediyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık yorum da yapamıyorum. Sadece şu an babamın uyanması tek isteğimiz, temennimiz. Ama üçüncü kişi bulunacak ben buna inanıyorum. Adaletimiz yerini bulacak buna da inanıyorum. Bize bir şey yapılmasından korkuyoruz, üçüncü kişi şu an elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor, nerede bilmiyoruz. Onun bir an önce bulunmasını istiyoruz. Babamın sağlık durumunda şu an hayati riski devam ediyor. Kendisi yoğun bakımda şu an hala şuurunun kapalı olduğu söyleniliyor darptan dolayı. Uyanmasını bekliyoruz" dedi.

'2 TANE PLAKASI OLMAYAN MOTORLA KAÇIYORLAR'

Saldırının planlı gerçekleştirildiğine dikkat çeken Hatun Özkarlıoğlu, "Olay, iş çıkışı oluyor. Sanayide kimse yok, bunu bekliyorlar. Planlı, projeli yapılmış. Çünkü akşam 19.00'dan sonra sanayi kapalı ve babam tam çıkacak, motorla gidecekken adamın önünü kesiyorlar. Sonra 2 tane plakası olmayan motorla kaçıyorlar. Orada güvenlikler var, kamera karşısında oturuyorlar. Babam yarım saat 45 dakika yerde baygın yatıyor. Ambulanstan önce annem yetişiyor ve ben bunu sitenin yönetimine sorduğum zaman kameralarda gözükmüyor deniliyor. Aslında şu an yeterli güvenlik olmadığından dolayı da bu adam bu şekilde yatıyor. Ben bu üçüncü saldırganın görüntüsü olduğuna adım kadar eminim, biliyorum ama bana o görüntüleri vermiyorlar. Onların da bu planın içinde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Yüzde 40 Engelli Adam Saldırıya Uğradı: 2 Tutuklandı - Son Dakika

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