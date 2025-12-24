Beylikdüzü'nde Yangın Sonrası Ahi Evran Parkı Kısa Sürede Yenilendi

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Ahi Evran Parkı'nda ciddi hasara yol açan yangının ardından failler tespit edilerek gerekli yasal işlemler başlatıldı. Beylikdüzü Belediyesi, hasar tespit çalışmalarının hemen ardından parkta yenileme çalışmalarını tamamlayarak yeni oyun gruplarını vatandaşların kullanımına sundu.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki Ahi Evran Parkı'nda 21 Aralık Pazar günü saat 19.30 sıralarında ciddi tahribata yol açan yangının failleri bulundu. Yapılan incelemeler ve güvenlik kamerası görüntüleri sonucunda yangına sebebiyet veren kişiler yakalandı. Yetkililer, olayın ciddi bir zarara yol açtığını vurgularken, kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Olayın ardından zaman kaybetmeden harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, hasar tespitinin ardından yeni oyun gruplarını parka yerleştirdi.