Beylikdüzü\'nden Avcılar Trafikte Yeni Yıl Kutlaması

BEYLİKDÜZÜ'nden Avcılar trafikte kapısı açık ilerleyen otomobil, yüksek sesle müzik açarak yeni yılı kutladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne D-100 karayolunda ilerleyen üç otomobil trafikte yeni yıl kutlaması yaptı. Trafikteki başka bir sürücü tarafından görüntülenen otomobil sürücüsü, uzun süre kapısı açık ilerledi. Kapıya monte edilen hoparlörlerden müzik sesini de açan sürücü zaman zaman şerit değiştirdi. Diğer iki aracın da şerit değitirdiği anlar trafikteki bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.