Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye Anlamlı Yolculuk... Sporcular, 330 Kilometrelik Parkurda Pedal Çevirdi

05.05.2026 16:38  Güncelleme: 17:11
(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "Çanakkale Şehitleri'ne Saygı Turu" bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Sporcular, 330 kilometrelik parkurda pedal çevirerek Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaştı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlediği Çanakkale Şehitleri'ne Saygı Turu'nun bu yıl 9'uncusu gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediye binası bahçesinde düzenlenen törenle 35 lisanslı sporcu, Çanakkale'ye doğru yola çıktı. İki gün boyunca pedal çeviren sporcuların 330 kilometrelik yolculuğu; Silivri, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Keşan ve Gelibolu'nun ardından Çanakkale Şehitlik Abidesi'nde son buldu.

"Bu toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimizi asla unutmayacağız"

Etkinliğe katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer,  "Vatan uğruna canlarını da feda eden şehitlerimizi anmak ve onlara minnettar olduğumuzu belirtmek için bugün buradayız. Beylikdüzü Belediyesi olarak 9'uncusunu gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikle, bu toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimizi asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Onlara minnettarız ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor kendilerine iyi yolculuklar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

