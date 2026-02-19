Beylikdüzü'nde Ramazan Sanatla Başlıyor

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayını sanat ve sağlık temalı programlarla karşılıyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliklerle ramazan ayı, hem kalplere hem de hafızalara dokunan bir atmosferde yaşanacak.

Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayını paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi huzurun atmosferinde karşılamak üzere sanat ve sağlık temalı zengin bir program hazırladı. Söyleşilerden konserlere, geleneksel sahne sanatlarından gezilere uzanan etkinlik takvimiyle ramazan boyunca ilçe halkının aynı duyguda buluşması hedefleniyor.

Program, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenecek söyleşiyle sağlıklı yaşamı gündeme taşırken; Beylikdüzü Sahnesi'nde ise sahne etkinlikleriyle her yaştan vatandaşa keyifli ramazan akşamları yaşatacak. Bunun yanı sıra camilere düzenlenecek gezilerle, tarihe ve manevi atmosfere uzanan anlamlı bir yolculuk imkanı sağlanacak.

Ramazan programı, yarın Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye alanında gerçekleşecek "Ramazan Sofralarında Sağlık" adlı söyleşi ile başlayacak. Şener Şen Sahnesi'nde 21 ve 28 Şubat ile 7 ve 14 Mart 2026 tarihlerinde ise geleneksel gölge oyunu gösterileri çocuklarla buluşacak.

Beylikdüzü Sahnesi'nde 12 Mart'ta sahnelenecek "Kavuklu'nun Seçimi" ortaoyunu geleneksel tiyatro kültürünü izleyiciyle buluştururken; 9 Mart'ta aynı sahnede "Ah-i Ramazan" tiyatro gösterisi, ramazan akşamlarına neşe ve hareket kazandıracak.

Müzik dolu akşamlar ise Beylikdüzü Sahnesi'nde gerçekleşecek konserlerle yaşanacak. Emrah Çavaz Sanat Merkezi Koro Toplulukları tarafından 5 Mart'ta "Halk Müziği Konseri", 10 Mart'ta "Türkçe Pop Korosu Konseri" ve 13 Mart'ta "Türk Sanat Müziği Konseri" düzenlenecek.

Camii ziyaretleri

Program kapsamında camilere gezi etkinlikleri de düzenlenecek. 24-25-26 Şubat, 3-4-5 Mart ve 10-11-12 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak gezilerle katılımcılar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etme imkanı bulacak. Programlar sayesinde katılımcılar hem İstanbul'un tarihi mirasını yakından tanıyacak hem de ramazanın manevi atmosferini şehrin simge mekanlarında deneyimleyecek.

"Ramazan ayının; kentimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum"

Belediyesi Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, ramazan ayı mesajında, "Sevgili Beylikdüzü halkı, kıymetli komşularımız, rahmetin, bereketin ve paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha hep birlikte ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayının; kentimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.