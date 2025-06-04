Beylikdüzü Voleybol Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçedeki amatör kulüpleri buluşturduğu Voleybol Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu. Bir ay süren turnuvanın sonunda galip gelen sporcular madalyalarına ve kupalarına kavuştu.

Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçedeki voleybol kulüplerinin alt yaş kategorilerini bir araya getirdiği Voleybol Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. 6 Mayıs'ta Avrupa Voleybol-Bizimkent Spor maçıyla başlayan turnuvada toplam 11 yerel kulüp, iki yaş kategorisinde ve ikişer gruplar halinde dört ligde kozlarını paylaştı.

Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçların sonunda Merve Dalbeler Spor Kulübü'nü mağlup eden Bizimkent Spor, Midi Kızlar Süper Ligi'nin şampiyonu oldu. Smaç Spor Kulübü Midi Kızlar Gelişim Ligi'nde, Beylikdüzü Beykent Spor Kulübü Küçük Kızlar Gelişim Ligi'nde, Merve Dalbeler Spor Kulübü ise Küçük Kızlar Süper Ligi'nde kupaya uzanan ekipler oldular.

"Tribünlerde boşluk bırakmadınız, teşekkürler"

Başarılı sporcular ödüllerini, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Pinazoğlu'ndan aldı.

Törende konuşan Mehmet Esmer, katılımcılara ve ailelere teşekkür ederek, "İlk kez düzenlediğimiz turnuvada bir aylık serüvenin sonuna geldik. Öyle bir heyecan yaşadık ki, ilk maçtan, final maçlarına kadar tribünlerde boşluk bırakmayan kıymetli sporseverler, kıymetli anne babalar, sizlere de şükranlarımı sunuyorum" dedi.