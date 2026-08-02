Beylikova Belediyesi\'nden tarımda rekor verim: 755 ton hububat hasadıyla 11 milyon liralık ek gelir sağlandı

(ESKİŞEHİR) - Beylikova Belediyesi, 2026 yılı hububat hasadında 755 ton ürün elde etti. 569 ton buğday ve 186 ton arpa hasat edilirken, üretimden belediye bütçesine yaklaşık 11 milyon lira ek gelir sağlandı.

Beylikova Belediyesi, 2026 yılı hububat hasadını başarıyla tamamlayarak toplam 755 ton hububat üretimi gerçekleştirdi. Belediye tarafından yürütülen tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında 569 ton buğday ve 186 ton arpa hasat edilerek önemli bir verim elde edildi.

Hasadı tamamlanan buğday ve arpa ürünleri, satış ve değerlendirme işlemleri kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) teslim edildi. Yapılan kalite analizleri sonucunda Beylikova Belediyesi'nin ürettiği buğdaylar, birinci sınıf ekmeklik kırmızı buğday olarak değerlendirilerek en kaliteli ürün sınıfında yer aldı.

Gerçekleştirilen üretim sayesinde Beylikova Belediyesi bütçesine yaklaşık 11 milyon lira ek gelir sağlandı. Elde edilen bu gelir, belediyenin yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak önemli bir kaynak oluştururken, üreten belediyecilik anlayışının da somut bir örneği oldu.

Elde edilen ürünlerin tamamı satışa sunulmadı. Gelecek üretim sezonunda kullanılmak üzere 50 ton buğday tohumluk olarak ayrılırken, Beylikova Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sosyal belediyecilik uygulaması kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere un desteği sağlamak amacıyla 25 ton buğday ayrıldı. Ayrılan buğdaylar un haline getirilerek her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hakan Karabacak, bu yıl iklim koşullarının üretime olumlu katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl özellikle mevsiminde gerçekleşen yağışlar sayesinde oldukça yüksek verim elde ettik. Türkiye'de belediyeler arasında en büyük ölçekli tarımsal üretim yapan kurumlardan biriyiz. Üreten belediyecilik anlayışımızla hem belediyemize ekonomik katkı sağlıyor hem de sosyal belediyecilik faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz üretimle belediyemize yaklaşık 11 milyon lira ek gelir kazandırdık. Hasat ettiğimiz ürünlerin bir kısmını gelecek yılın tohumluğu olarak ayırırken, bir kısmını da geleneksel hale getirdiğimiz un yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Üretimin her aşamasında büyük emek veren tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum."