Beylikova'ya 40 Milyon TL'lik Çevreci Yatırım

28.02.2026 11:17  Güncelleme: 12:57
Beylikova Belediyesi, 40 milyon TL yatırım bedeliyle 1 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali projesinin ihale sürecini tamamladı. Proje ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve belediyenin bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

(ESKİŞEHİR) - Beylikova Belediyesi, ilçeye kazandırmayı planladığı 1 megawatt (MW) kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin ihale sürecini tamamladı. Yaklaşık 40 milyon TL yatırım bedeline sahip proje ile belediyenin enerji giderlerinde tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Beylikova Belediyesi, 1 Megawatt (MW) kapasiteli GES projesinin ihalesini tamamladı. Yaklaşık 40 milyon TL yatırım bedeline sahip proje ile belediyenin enerji giderlerinde önemli tasarruf sağlanması ve ilçeye uzun vadeli ekonomik katkı sunulması hedefleniyor. Hayata geçirilecek GES ile belediyenin barajdan sağladığı su temini için kullandığı elektrik enerjisinin bir kısmı güneşten üretilecek. Böylece enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve bütçede tasarruf sağlanması planlanıyor. Elde edilecek tasarrufun yeni hizmetler, altyapı çalışmaları ve sosyal yatırımlar için kullanılması öngörülüyor. Projenin finansmanı, İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası destekli kredi modeliyle sağlanacak. Yatırımın düşük faizli kredi ile 13 yıl vadeli ve 6 ayda bir ödeme planıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Hakan Karabacak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Beylikova'mızın geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Enerji maliyetlerimizi düşürecek, kendi elektriğimizi üretmemizi sağlayacak bu yatırım, ilçemiz adına büyük bir adımdır. 1 MW (Megawatt) kapasiteli GES projemizle hem çevreci bir üretim modeli oluşturuyor hem de belediyemizin bütçesine uzun vadeli katkı sağlıyoruz. Bu yatırım sayesinde, kaynaklarımızı daha verimli kullanarak Beylikova'da yeni projelere ve hizmetlere imkan tanıyacağız. 40 milyon TL'lik bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Belediye yetkilileri, enerji alanındaki bu yatırımın ilçede sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

