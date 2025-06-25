Beylikova\'da Kaçak Kazı Operasyonu

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet ve huzur ortamını sağlamak amacıyla yapılan devriye esnasında 4 şüphelinin kaçak kazı yaptıkları belirlendi.

Şüphelileri suçüstü yakalayan ekipler, 1 görüntüleme cihazı, 1 dedektör, 2 sismik görüntüleme cihazı, 2 metal arama çubuğu ve görüntüleme ekranı, 4 alan tarama çubuğu ve 2 bakır metal arama çubuğuna el koydu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.