Beylikova\'da kooperatife 3 kamyonet ve 5 süt tankı teslim edildi

(ESKİŞEHİR) - Beylikova'da tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik yaklaşık 9 milyon TL'lik bir yatırım hayata geçirildi. TKDK aracılığıyla Avrupa Birliği IPARD fonlarından yüzde 70 hibe desteği sağlanan proje kapsamında S.S. Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 3 kamyonet ve 5 süt soğutma tankı kazandırıldı.

Beylikova'da tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik önemli bir yatırım daha hayata geçirildi. S.S. Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan proje kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla Avrupa Birliği IPARD fonlarından yüzde 70 hibe desteği sağlandı. Yaklaşık 9 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında kooperatife 3 adet sıfır kilometre kamyonet ile 5 adet süt soğutma tankı kazandırıldı.

Yeni araç ve ekipmanlarla birlikte Beylikova'daki üreticilerin sütlerinin daha sağlıklı, hijyenik ve modern koşullarda toplanması ve muhafaza edilmesi hedefleniyor.

Kooperatifin hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak araç ve süt soğutma tanklarının teslim alınması dolayısıyla Beylikova'da tören düzenlendi. Törene Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, S.S. Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkilileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

S.S. Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, törende yaptığı konuşmada projenin üreticiler açısından önemine dikkati çekti. Karabacak, kooperatif olarak temel amaçlarının Beylikova'daki üreticilerin emeğine ve üretimine değer katmak olduğunu belirterek, Avrupa Birliği IPARD fonundan sağlanan yüzde 70'lik hibe desteği ile yaklaşık 9 milyon TL değerindeki yatırımın ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"SÜT ÜRETİCİLERİMİZİN İŞLERİ KOLAYLAŞACAK"

Karabacak, "Üreticimizin daha modern ve güçlü şartlarda üretim yapabilmesi, ürünlerinin değerinde değerlendirilmesi ve kooperatifimizin hizmet kapasitesinin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu proje sayesinde kooperatifimize 3 yeni kamyonet ve 5 süt soğutma tankı kazandırdık. Bu yatırım doğrudan üreticimize hizmet edecek ve özellikle süt üreticilerimizin işini kolaylaştıracak" dedi.

Projenin hazırlanmasından hibe sürecinin sonuçlanmasına kadar emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür eden Karabacak, Avrupa Birliği IPARD fonlarının ve TKDK'nın sağladığı desteğin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karabacak ayrıca projeye katkı sunan TKDK yetkililerine, kooperatif yönetimine, mahalle muhtarlarına ve üreticilere teşekkür ederek, Beylikova'da tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yeni projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Beylikova'nın ekonomisinin temel dinamiklerinden birinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Karabacak, kooperatif çatısı altında üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

"TÜM ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Kazandırılan araç ve ekipmanların yalnızca kooperatifin değil, Beylikova'daki üreticilerin ortak kazanımı olduğunu belirten Karabacak, "Bizim için en büyük değer üreticimizin emeğidir. Üreticimizin emeğini korumak, üretimini kolaylaştırmak ve daha güçlü bir tarımsal yapının oluşmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bugün teslim aldığımız araçlarımız ve süt soğutma tanklarımız bunun önemli bir adımıdır. Beylikova'mıza ve tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tören, yeni araçların ve süt soğutma tanklarının tanıtılması ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.