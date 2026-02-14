Beylikova Belediyesi'nden TOKİ'ye Ücretsiz Servis Hizmeti

(ESKİŞEHİR)- Beylikova Belediyesi, Ata ve Yunusemre Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring hattı uygulaması başlatıyor.

Ata ve Yunusemre Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları bölgesinde ücretsiz ring hattı uygulaması hayata geçiriliyor. Uygulama, 16 Şubat Pazartesi günü başlayacak, hafta içi her gün düzenli olarak devam edecek. Ring hattı ile TOKİ konutları ile ilçe merkezi arasındaki ulaşımın daha düzenli ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

"Hemşehrilerimizin ilçe merkezine daha rahat ulaşabilmesini amaçlıyoruz"

Belediye Başkanı Hakan Karabacak, vatandaşların taleplerini dikkate alarak hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan özellikle Ata Mahallesi ve Yunusemre Mahallesi TOKİ Konutlarında ulaşım konusunda yoğun talepler alıyorduk. Bu doğrultuda ücretsiz ring hattı uygulamamızı hayata geçirerek hemşehrilerimizin ilçe merkezine daha rahat, güvenli ve düzenli şekilde ulaşabilmesini amaçlıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ücretsiz TOKİ Ring Hattı'nın Beylikova'mıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Planlanan sefer saatleri şöyle:

-08.00 TOKİ/ 08.15 Merkez

-10.15 TOKİ/ 10.30 Merkez

-12.05 TOKİ/ 12.55 Merkez

-15.00 TOKİ/ 15.20 Merkez

-17.00 TOKİ/ 17.20 Merkez