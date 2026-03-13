Beylikova Mezbahası Yeniden Hizmete Açılıyor - Son Dakika
Beylikova Mezbahası Yeniden Hizmete Açılıyor

13.03.2026 09:42  Güncelleme: 10:25
Beylikova Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, uzun yıllardır kapalı olan Beylikova Mezbahası'nın yenileme çalışmaları başladı. modern ve hijyenik standartlarda yeniden hizmete açılması planlanıyor.

(ESKİŞEHİR)- Beylikova Belediyesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Beylikova Mezbahası'nın yeniden kente kazandırılması için yenileme çalışmaları başlatıldı. Uzun yıllardır atıl durumda bulunan tesis, yapılacak çalışmaların ardından modern, hijyenik ve standartlara uygun şekilde yeniden faaliyete geçirilecek.

Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında gerekli şartları karşılamadığı gerekçesiyle 2014 yılında kapatılan ve yaklaşık 12 yıldır kapalı bulunan Beylikova Mezbahası, başlatılan çalışmalarla birlikte yeniden ilçeye kazandırılıyor. Yenileme süreci kapsamında tesisin teknik altyapısı güçlendirilirken, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Beylikova Mezbahası, Eskişehir'de uzun yıllar sonra yeniden hizmete giren ilk kamu mezbahası olma özelliğini taşıyacak. Modern altyapısı ve hijyen standartlarıyla hizmet verecek tesisin, hem üreticilere kolaylık sağlaması hem de güvenli gıda üretimine katkı sunması bekleniyor.

"Şehir merkezine de hizmet verecek önemli bir tesis olacak"

Çalışmaları yerinde inceleyen Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Karabacak, mezbahanın yeniden açılmasının bölge hayvancılığı ve üreticiler açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti. Karabacak, "Uzun yıllardır kapalı olan Beylikova Mezbahası'nı yeniden hizmete kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde tesisimizi modern ve sağlıklı koşullara uygun hale getirerek en kısa sürede faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Yenilenen mezbahamız yalnızca Beylikova'ya değil, civar ilçelere ve Eskişehir şehir merkezine de hizmet verecek önemli bir tesis olacak" diye konuştu.

Başkan Karabacak, projeye verdikleri büyük destekten dolayı başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce olmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve tesisin yeniden hizmete açılacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beylikova Mezbahası Yeniden Hizmete Açılıyor
