Beyoğlu Başkanı İnan Güney'e Hapis İstemi - Son Dakika
Beyoğlu Başkanı İnan Güney'e Hapis İstemi

23.03.2026 17:24
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 7 şüpheliye dolandırıcılık suçlamasıyla 31 yıl hapis isteniyor.

Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 31 yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İnan Güney'in de aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"nün yapısı hatırlatıldı.

İddianamede, İnan Güney'in, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıkları Serkan Öztürk ve Rauf Cem Istıranca'nın yetkilisi olduğu 3K isimli şirketin resmi olmasa da fiiliyatta ortağı olduğu, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağladığı, bu işleri BELTAŞ Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, örgüt üyesi Kağan Sürmegöz (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sanığı) üzerinden gerçekleştirdiği belirtildi.

Güney'in söz konusu şirketin yetkilisi olan Öztürk ile üniversiteden samimi sınıf arkadaşı olduğu, arkadaşlıklarının Güney'in Beltaş Genel Müdürü ve Beyoğlu Belediye Başkanı olduğu dönemlerde ticari ortaklığa dönüştüğü kaydedilen iddianamede, bu hususu Öztürk'ün ifadesinde, "Güney'in 3K şirketine iş bağladığı ve pasladığı" şeklinde beyanlarıyla açıkça ikrar ettiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, Rauf Cem Istıranca'nın ise Güney'in, Öztürk vasıtasıyla sahibi olduğu 3K şirketine usulsüz işler verildiğini, bu işler karşılığında elde edilen haksız kazançtan şüpheli Öztürk'e aylık düzenli olarak elden nakit para verdiğini ifadelerinde ikrar ettiği, Öztürk'ün de bu paraları Istıranca'dan elden nakit aldığını ifadesinde kabul ettiği aktarıldı.

Açık hava reklam mecralarında faaliyet gösteren birçok şirket ve kişi tarafından Güney'in 3K şirketinin gayriresmi ortağı olduğunun bilindiğine işaret edilen iddianamede, bu minvalde sanık Murat Kapki'nin itiraf niteliğinde 7 Ağustos 2025'te verdiği ifadesinde, bu hususu net şekilde somut tarih ve yer bilgileriyle beyan ettiği belirtildi.

İddianamede, "Bu ifade gibi dosya kapsamında, şüpheli İnan Güney'in açık hava reklam mecralarında bir çok usulsüz iş ve işlemler yaptığına ve haksız kazanç sağladığına dair beyan olduğu, şüphelinin elde ettiği haksız kazancı suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu ve kendi illegal siyasi emellerine harcadığı yine dosya kapsamındaki ifadelerden anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan ile tutuksuz şüpheliler Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 8 aydan 31 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi."

İddianame değerlendirilmek üzere, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin birinci heyetine gönderildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu Başkanı İnan Güney'e Hapis İstemi - Son Dakika

SON DAKİKA: Beyoğlu Başkanı İnan Güney'e Hapis İstemi - Son Dakika
