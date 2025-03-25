Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İfadeye Çağrıldı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında çağrı kağıdı ile ifadeye çağrıldığını bildirdi. Güney'in CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün, kendisine ait olduğu ileri sürülen ses kaydıyla ilgili "Böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" açıklaması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i ifadeye çağırdı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında çağrı kağıdı ile ifadeye çağrıldığı" belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır" denildi.

İnan Güney'in CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Güney ses kaydı iddialarını yalanlamıştı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, dün yazılı bir açıklama yapmış, kendisine ait ses kaydı iddiasına ilişkin, "Böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum" diyerek açıklama yaptı. Güney açıklamasında, "Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" demişti. Güney açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden şahsıma ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma sokulmuştur. Beyoğlu'muzun çözüm bekleyen pek çok sorunu ve komşularımızın yakıcı sıkıntıları varken, böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. On yıllardır siyasetin içinde yer almış, senelerce ilçe başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış biri olarak, siyaseti hangi ilkeler ve yöntemler ile yaptığım dost- düşman herkesin malumudur.

İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir. Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."