Beyoğlu Belediyesi Engellileri ve Ailelerini Kefken Gençlik Kampı'nda Ağırladı

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"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi'ne ait Kefken Gençlik Kampı, 2024 yaz sezonunun ilk haftasında engellileri ve ailelerini ağırladı.

Beyoğlu Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye'nin düzenlediği Kefken Gençlik Kampı'nda engelli bireyler ve aileleri ağırlandı. 36 engelli bireyin toplamda ise 128 kişinin ağırlandığı kamp, 5 gün sürdü.

Kampta yaş, engel türü ve sosyal becerilere göre gruplara ayrılan misafirler, profesyonel eğitmenler eşliğinde aynı ortamda aktivitelere katıldı. Engelli yakınları tatil yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Ailemiz ile birlikte geldiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü ömrümüz boyunca böyle bir şey görmemiştik. Hiç İstanbul'a dönmek istemiyoruz" dedi.

Çocuklar ise "Birlikte basketbol, voleybol ve masa tenisi oynuyoruz. Çok güzel etkinlikler var. Her zaman gelmek isteriz" diye konuştu.

Kampın son gününde engelli çocuklar kamp süresince öğrendikleri becerileri sundukları bir gösteri düzenledi. Büyük alkış alan gösteri sonrasında, Belediye Başkanı İnan Güney, katılımcılara sertifika dağıttı.

Başkan Güney, 2024 yaz sezonunda yüzlerce öğrenciyi misafir edecek kampın açılışında şöyle konuştu:

"Kefken Gençlik Kampı'nın ilk haftasını engelli kardeşlerimize, engelli komşularımıza ve çocuklarımıza ayırmak istedik. Engellerin sevgiyle aşıldığını bir kez daha gördük. Çocuklar, gördükleri değerle ve etkinliklere katılmalarıyla sosyal hayatta var olmaya başladı" dedi. Beyoğlu'nun engelsiz ve ulaşılabilir bir ilçe olmasını istediğini vurgulayan İnan Güney, "En büyük arzum, Beyoğlu'nu da bu yaz kampı gibi engelsiz ve ulaşılabilir, engellilerimizin artık evin dışına çıkılabildikleri, sosyalleştikleri yine kültürel faaliyetlere katıldıkları, gezilere dahil oldukları, en azından sokağa çıkabildikleri bir noktaya getirebilmek. Hizmet etme arzumuz, en büyük enerjimiz ve motivasyonumuz bu. Onun için çalışacağız."

Yaz boyunca düzenlenecek Kefken Gençlik Kampı, ortaokul, lise ve üniversiteden öğrencileri ağırlamaya devam edecek.