Beyoğlu Belediyesi, Moldova\'nın Cahul Belediyesi ile kardeş şehir anlaşması imzaladı

(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediyesi ile Moldova'nın Cahul Belediyesi arasında "Kardeş Şehir Anlaşması" imzaladı. Protokol kapsamında öğrenci değişim programı ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere ortak projeler ve proje paylaşımları yapılacak.

Asırlardır farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan Beyoğlu, kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu Belediyesi, Moldova'nın güneyinde yer alan Cahul Belediyesi ile aralarındaki yerel yönetim iş birliğini kurumsal bir zemine taşıyarak "Kardeş Şehir Anlaşması" imzaladı.

Beyoğlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen törene Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ev sahipliği yaptı.

Cahul Belediye Başkanı Nicolae Dandi?, törene Moldova Türkiye Büyükelçisi Oleg Serebrian, Moldova İstanbul Başkonsolosu Vladimir Sacagiu, Cahul Belediye Başkanı'nın eşi Olga Dandi?, Cahul Kültür Sarayı Müdürü Rodica Pana?escu ve Temizlik ve Bakım Hizmetleri Sorumlusu Vasile Raru ile birlikte katıldı.

?"İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

İmza töreninde konuşan Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, iki kent arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Bu protokolle iki şehir arasındaki ilişkiyi güçlendireceğiz. Aynı zamanda Avrupa Birliği projelerinde de ortak yer alacağız. Özellikle öğrenci değişimi ile öğrencilerimizin birbirimizin kültürünü tanıması açısından da bu anlaşmayı çok önemli buluyorum. Anlaşmamızın iki ilçe için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"BU BİR BAŞLANGIÇ, DEVAMI GELECEKTİR"

Cahul Belediye Başkanı Nicolae Dandi? ise "Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu anlaşma bizim için çok büyük bir olanak demektir. Başta gençlik değişimi ve kültür sanat olmak üzere birçok farklı alanda Beyoğlu Belediyesi ile işbirliği içerisinde yer almaktan memnuniyet duyacağız. Bu bir başlangıç, devamı gelecektir. Sadece yerelde değil, ülke ve bölge düzeyinde de Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerin gelişmekte olmasından dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin de iki ülke arasındaki işbirliklerine doğrudan katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIK VE ZENGİN İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ

Moldova'nın güneyinde, Romanya sınırına yakın stratejik konumuyla dikkati çeken yaklaşık 39 bin 500 nüfuslu Cahul; UNESCO Küresel Öğrenen Şehirler Ağı üyeliği, bölgesel kültür-eğitim merkezi kimliği ve sınır ötesi AB hibe projelerindeki yüksek aktifliğiyle öne çıkıyor.

İmzalanan protokol kapsamında Cahul Kültür Sarayı ile Beyoğlu kültür merkezleri arasında karşılıklı festival, sergi ve performans değişimlerini içeren kültür ve sanat etkinlikleri, Cahul'un AB tecrübesiyle Beyoğlu'nun kapasitesini buluşturan AB hibe ve fon projeleri, gençlik ve eğitim odaklı gençlik değişim programları, kültürel miras ve turizm yönetimi ile temizlik, bakım ve kent içi hizmet teknolojileri saha tecrübesi aktarımını kapsayan akıllı şehir ve kent hizmetleri öncelikli iş birliği alanları olacak.

Tören, Kardeş Şehir Anlaşması'nın imzalanması, karşılıklı hediye takdimi ve aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Moldova heyeti daha sonra Beyoğlu Kültür Yolu üzerindeki tarihi ve sanatsal mekanları incelemek için gezi turu gerçekleştirdi.