Beyoğlu Belediyesi, Moldova'nın Cahul Belediyesi ile kardeş şehir anlaşması imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu Belediyesi, Moldova'nın Cahul Belediyesi ile kardeş şehir anlaşması imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu Belediyesi, Moldova\'nın Cahul Belediyesi ile kardeş şehir anlaşması imzaladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Belediyesi, Moldova'nın Cahul Belediyesi ile kardeş şehir anlaşmasına imza attı. Protokol kapsamında öğrenci değişim programı ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere ortak projeler ile AB hibe ve fon projeleri yürütülecek.

(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediyesi ile Moldova'nın Cahul Belediyesi arasında "Kardeş Şehir Anlaşması" imzaladı. Protokol kapsamında öğrenci değişim programı ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere ortak projeler ve proje paylaşımları yapılacak.

Asırlardır farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan Beyoğlu, kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu Belediyesi, Moldova'nın güneyinde yer alan Cahul Belediyesi ile aralarındaki yerel yönetim iş birliğini kurumsal bir zemine taşıyarak "Kardeş Şehir Anlaşması" imzaladı.

Beyoğlu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen törene Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ev sahipliği yaptı.

Cahul Belediye Başkanı Nicolae Dandi?, törene Moldova Türkiye Büyükelçisi Oleg Serebrian, Moldova İstanbul Başkonsolosu Vladimir Sacagiu, Cahul Belediye Başkanı'nın eşi Olga Dandi?, Cahul Kültür Sarayı Müdürü Rodica Pana?escu ve Temizlik ve Bakım Hizmetleri Sorumlusu Vasile Raru ile birlikte katıldı.

?"İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

İmza töreninde konuşan Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, iki kent arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Bu protokolle iki şehir arasındaki ilişkiyi güçlendireceğiz. Aynı zamanda Avrupa Birliği projelerinde de ortak yer alacağız. Özellikle öğrenci değişimi ile öğrencilerimizin birbirimizin kültürünü tanıması açısından da bu anlaşmayı çok önemli buluyorum. Anlaşmamızın iki ilçe için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"BU BİR BAŞLANGIÇ, DEVAMI GELECEKTİR"

Cahul Belediye Başkanı Nicolae Dandi? ise "Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu anlaşma bizim için çok büyük bir olanak demektir. Başta gençlik değişimi ve kültür sanat olmak üzere birçok farklı alanda Beyoğlu Belediyesi ile işbirliği içerisinde yer almaktan memnuniyet duyacağız. Bu bir başlangıç, devamı gelecektir. Sadece yerelde değil, ülke ve bölge düzeyinde de Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerin gelişmekte olmasından dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin de iki ülke arasındaki işbirliklerine doğrudan katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIK VE ZENGİN İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ

Moldova'nın güneyinde, Romanya sınırına yakın stratejik konumuyla dikkati çeken yaklaşık 39 bin 500 nüfuslu Cahul; UNESCO Küresel Öğrenen Şehirler Ağı üyeliği, bölgesel kültür-eğitim merkezi kimliği ve sınır ötesi AB hibe projelerindeki yüksek aktifliğiyle öne çıkıyor.

İmzalanan protokol kapsamında Cahul Kültür Sarayı ile Beyoğlu kültür merkezleri arasında karşılıklı festival, sergi ve performans değişimlerini içeren kültür ve sanat etkinlikleri, Cahul'un AB tecrübesiyle Beyoğlu'nun kapasitesini buluşturan AB hibe ve fon projeleri, gençlik ve eğitim odaklı gençlik değişim programları, kültürel miras ve turizm yönetimi ile temizlik, bakım ve kent içi hizmet teknolojileri saha tecrübesi aktarımını kapsayan akıllı şehir ve kent hizmetleri öncelikli iş birliği alanları olacak.

Tören, Kardeş Şehir Anlaşması'nın imzalanması, karşılıklı hediye takdimi ve aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Moldova heyeti daha sonra Beyoğlu Kültür Yolu üzerindeki tarihi ve sanatsal mekanları incelemek için gezi turu gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA
Beyoğlu BelediyesiYerel HaberlerKültür SanatDış PolitikaMoldovaKültürGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
13:54
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
13:47
Mardin Artuklu’da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:08
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 14:04:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi, Moldova'nın Cahul Belediyesi ile kardeş şehir anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei