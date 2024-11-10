Beyoğlu Belediyesi'nden Atatürk'ü Anma Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu Belediyesi'nden Atatürk'ü Anma Yürüyüşü

Geniş Video İzle

Beyoğlu Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen anma yürüyüşü ile andı. Anma etkinliğinde Atatürk'ün sesiyle 10. Yıl Nutku yayınlandı.

10.11.2024 15:14  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yıl dönümünde kendi sesinden 10. Yıl Nutku ile andı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Belediye çalışanları, Gazi Mustafa Kemal'in sesi eşliğinde İstiklal Caddesi'nde anma yürüyüşü düzenledi.

Beyoğlu Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Belediye çalışanları ve vatandaşların katıldığı yürüyüş sırasında Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi boyunca kurduğu hoparlör sistemi ile Atatürk'ün sesinden 10. Yıl Nutku yayınlandı.

Taksim Anıtı'ndan başlayan Atatürk'ün sesi eşliğindeki anma yürüyüşü Galatasaray Lisesi'nde sona erdi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi'nden Atatürk'ü Anma Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:54 Canlı anlatım Maç golle başladı Canlı anlatım! Maç golle başladı
15:53 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
11:49 Minik Şirin’in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı Minik Şirin'in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 16:10:47. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi'nden Atatürk'ü Anma Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.