Beyoğlu Belediyesi'nden Atatürk'ü Anma Yürüyüşü

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(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yıl dönümünde kendi sesinden 10. Yıl Nutku ile andı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Belediye çalışanları, Gazi Mustafa Kemal'in sesi eşliğinde İstiklal Caddesi'nde anma yürüyüşü düzenledi.

Beyoğlu Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Belediye çalışanları ve vatandaşların katıldığı yürüyüş sırasında Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi boyunca kurduğu hoparlör sistemi ile Atatürk'ün sesinden 10. Yıl Nutku yayınlandı.

Taksim Anıtı'ndan başlayan Atatürk'ün sesi eşliğindeki anma yürüyüşü Galatasaray Lisesi'nde sona erdi.