Beyoğlu'nda 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Haliç'in mavi sularında düzenlenen Deniz Korteji, renkli görüntülere sahne oldu. Hasköy'den Karaköy'e uzanan etkinlikte dragon tekneleri, yelkenliler, balıkçı tekneleri ve kürek kulüpleri, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı.

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Spor, sanat ve deniz teması öne çıkan, bayram havasında geçen kutlamalar, Haliç'te düzenlenen Deniz Korteji ile devam etti.

Haliç Su Sporları Merkezi önünde başlayan etkinlikte, dragon tekneleri, yelkenliler, balıkçı tekneleri ve kürek kulüpleri Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Karaköy'e ilerledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de eşi Ayşen Güney ve kızlarıyla etkinliğe katılarak, 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik izleyenlere de unutulmaz anlar yaşattı.

"Beyoğlu'nda19 Mayıs coşkusunu yaşamaya devam ediyoruz"

19 Mayıs coşkusunu Beyoğlu'nda dolu dolu yaşamaya devam ettiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün esaret zincirini kırıp, tam bağımsız Türkiye ateşini yakmak için ilk adımı attığı Beyoğlu ilçesinde 19 Mayıs coşkusunu yaşamaya devam ediyoruz. Bugün Haliç'te komşularımızın getirdiği teknelerle, gönüllülerin tekneleriyle, cumhuriyet severlerin tekneleriyle birlikte 19 Mayıs deniz kortejini yaptık. Tüm gençlerin, Beyoğlu komşularımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

"Binlerce kişi fener alayıile 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşayacak"

Etkinlikler kapsamında yarın gençlerin enerjisi Hasköy'de sahalara yansıtacağı Balon Futbolu, Paintball, Voleybol spor turnuvaları düzenlenecek. Daha sonra Hasköy Spor Tesisleri'ndeki Kürek Deneyimi etkinliğinde gençler suda denge, takım ruhu ve heyecanı bir arada yaşayacak. Kutlamaların son etkinliği ise Firuzağa Meydanı'ndan başlayarak Cihangir Parkı'nda son bulacak Fener Alayı yürüyüşü olacak. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşayacak.