Beyoğlu'nda 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu'nda 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlamaları kapsamında Haliç'te düzenlenen Deniz Korteji ile renkli görüntülere sahne oldu. Dragon tekneleri, yelkenliler ve çeşitli katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde coşkulu anlar yaşattı.

18.05.2025 17:01  Güncelleme: 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Haliç'in mavi sularında düzenlenen Deniz Korteji, renkli görüntülere sahne oldu. Hasköy'den Karaköy'e uzanan etkinlikte dragon tekneleri, yelkenliler, balıkçı tekneleri ve kürek kulüpleri, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde izleyenlere coşku dolu anlar yaşattı.

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Spor, sanat ve deniz teması öne çıkan, bayram havasında geçen kutlamalar, Haliç'te düzenlenen Deniz Korteji ile devam etti.

Haliç Su Sporları Merkezi önünde başlayan etkinlikte, dragon tekneleri, yelkenliler, balıkçı tekneleri ve kürek kulüpleri Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Karaköy'e ilerledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de eşi Ayşen Güney ve kızlarıyla etkinliğe katılarak, 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik izleyenlere de unutulmaz anlar yaşattı.

"Beyoğlu'nda19 Mayıs coşkusunu yaşamaya devam ediyoruz"

19 Mayıs coşkusunu Beyoğlu'nda dolu dolu yaşamaya devam ettiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün esaret zincirini kırıp, tam bağımsız Türkiye ateşini yakmak için ilk adımı attığı Beyoğlu ilçesinde 19 Mayıs coşkusunu yaşamaya devam ediyoruz. Bugün Haliç'te komşularımızın getirdiği teknelerle, gönüllülerin tekneleriyle, cumhuriyet severlerin tekneleriyle birlikte 19 Mayıs deniz kortejini yaptık. Tüm gençlerin, Beyoğlu komşularımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

"Binlerce kişi fener alayıile 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşayacak"

Etkinlikler kapsamında yarın gençlerin enerjisi Hasköy'de sahalara yansıtacağı Balon Futbolu, Paintball, Voleybol spor turnuvaları düzenlenecek. Daha sonra Hasköy Spor Tesisleri'ndeki Kürek Deneyimi etkinliğinde gençler suda denge, takım ruhu ve heyecanı bir arada yaşayacak. Kutlamaların son etkinliği ise Firuzağa Meydanı'ndan başlayarak Cihangir Parkı'nda son bulacak Fener Alayı yürüyüşü olacak. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Kaynak: ANKA

19 Mayıs kutlamaları, Beyoğlu Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, 19 Mayıs, Gençlik, Beyoğlu, Güncel, Yaşam, Haliç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon 10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

17:52
Aslan şampiyonluk maçına çıkıyor Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11’ler belli oldu
Aslan şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:14
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
15:54
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
10:24
Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti Hemen ehliyetine el konuldu
Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti! Hemen ehliyetine el konuldu
10:18
Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı
Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı
10:15
Deprem ile yüzleşen İstanbul’da Güngören Belediyesi’nden akıl almaz karar
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar
10:02
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:41
Bakan Ersoy, Manisa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi
Bakan Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi
09:39
ABD’de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
ABD'de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 18:41:08. #7.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.