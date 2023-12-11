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Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın-1

BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı.

11.12.2023 - 18:40,  Güncelleme: 18:41
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Hasan YILDIRIM/Ozan URAL-Hazal Mihrace GÖKSUN-Mehmet ALA/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Üst katta kalanlar hızla evi terk etti. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangına 3 taraftan müdahale ettiği sırada bina çöktü. Alevlerin sardığı binadan çıkamayan 87 yaşındaki Ali Aktepe hayatını kaybetti.

Yangın, Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap binada, saat 18.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre,  binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri fark eden üst kattakiler, hızla evden çıkarak uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 3 taraftan su ve köpük sıkarak müdahale etti. İçeride bir kişinin kaldığı iddiası üzerine ekipler çalışmalarına hız verdi. Alevleri söndürmek için yapılan yoğun çalışma sırasında, bina tamamen çöktü. Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarına başladı. Soğutma çalışmaları sırasında Ali Aktepe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesinin ardından ceset, torbayla çıkarılıp cenaze aracı ile götürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

Yanan binadakileri kurtarmaya çalışan Bülent Durman "Biz evde oturuyorduk. Birden duman gelmeye başladı. Bizde bir şey yoktu. Bir de baktım ki dumanlar Ali abinin evinden geliyordu. Ben aldım balyozu. Kapıyı kırdım ama içeriye giremedim. Alevler yüzüme vurunca müdahale yapamadık. Hemen itfaiye haber verdik. Ali amca bir ihtimal ya içeride ya da dışarıda. İnşallah içeride olmasınö dedi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Beyoğlu\'nda 2 katlı ahşap binada yangın-1
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın-1 - Son Dakika
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